İki kız arkadaş 3 gündür kayıp



Mehmet ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde biri 15, diğeri 17 yaşındaki iki kız arkadaştan, 3 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızlar için aileleri polise başvurdu. Polis, sim kartlarını çıkarttıkları için kızların cep telefonlarından da sinyal alamıyor.

Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Esmanur Öztürk (17) ve Yenimahalle'de ailesiyle oturan Ayşenur Dinç'ten (15) 24 Mart'tan beri haber alınamyor. 23 Mart'ta iki kız arkadaş, Ayşenur'un ailesinde kalmak için izin aldı. Bir gece Ayşenur'un ailesinin evinde kalan kızlar, 24 Mart'ta Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. İki kızla en son 25 Mart günü, Ayşenur'un babası Ali Dinç telefonla görüştü ve sonrasında telefonları kapandı. Esmanur Öztürk'ün annesi Kezban Öztürk, "Pazartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Esmanur arkadaşında kalmak için evden ayrıldı. Orada bir akşam kalmışlar ve Ayşenur'un annesine bizde kalacaklarını söyleyip ayrılmışlar. Bir daha haber alamadık. Telefonları da kapalı. Biz eskiden o mahallede oturuyorduk. Üç yıldan beri arkadaşlardı. İki aile birlikte polise başvurduk" dedi.

Kızların bir gece kendilerinde kaldığını belirten Ayşenur'un babası Ali Dinç, "Salı günü akşama doğru çıktılar. Ayakkabı almak için. 'Çabuk gelin, ortam kötü, virüs var' diye de uyardım ama bir daha gelmediler. O gün gelmediler, aradım 'Esma'dayız baba' dedi. O gün Esma'da kalmamışlar. Çarşamba gün için de aradığımda kızımın telefonuna Esma baktı, 'Ali abi bizim ordayız. Ayşenur sabaha kadar uyumadı. Şimdi uyuyor' dedi. Ben de kızdım biraz, 'Eve gelsin' dedim. 'Tamam abi' dedi. Ondan sonra kapattı. Aynı gün tekrar aradım her ikisi de telefona bakmadılar. Ondan sonra telefonlar da kapandı ve ulaşamıyoruz. Polise başvurduk ve ifade verdik. Halen telefonları kapalı. Büyük ihtimal şarj pilini de çıkardılar."

Polis, batarya ve sim kartlarını çıkarttıkları için kızların cep telefonlarından da sinyal alamıyor.

Kayıp kızların bulunması için Antalya Yardımlaşma Platformu da bir duyuru yaparak kızları görenlerin veya bilgisi olanların polise veya kendilerine ulaşmasını istedi. Platform Başkanı Halit Mert, Esmanur Öztürk'ün ailesine 3 yıldır destek olduklarını belirterek, "Esmanur okulu bırakmış ve dışarıdan okuyordu. Liseyi geçen sene bitiren oğlu da böbrek yetmezliği hastası" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURAN

2020-03-27 10:31:14



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