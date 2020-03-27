Otomobilde 50 bin kaçak maske bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, 50 bin gümrük kaçağı maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce kaçak maskelerle ilgili 1 kişiye para cezası kesildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce gümrük kaçağı ve merdiven altı maskelere karşı harekete geçildi. Kentte alınan istihbaratı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde arama yaptı. Arama sonucu koltuk altına gizlenen, kutular içinde paketli 50 bin kaçak maske ele geçirildi. Polis ekiplerince maskelerle ilgili ifadesi alınan 1 kişiye, İl Sağlık Müdürlüğü'nce para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-27 10:32:01



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