ATB'den aidat ertelemesi

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Antalya Ticaret Borsası Ali Çandır, üyelerinin aidat borçlarının faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar ertelendiğini bildirdi. ATB Başkanı Çandır, Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, üyelerinin yanında olduklarını belirtti.

Çandır, üyelerin haziran ayı sonuna kadar ATB’ye ödemesi gereken aidatları hiçbir gecikme zammı ya da faiz olmaksızın ekim ayına kadar ertelediklerini kaydetti.

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