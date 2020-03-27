Antalya'da 'Araç dezenfekte noktası'

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Serik Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmaları çerçevesinde 'Araç dezenfekte noktası' oluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede bulunan araçlar Serik Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. D400 karayolu Atatürk Parkının bulunduğu alanda 'Araç dezenfekte noktası' oluşturdu ve araçları dezenfekte etmeye başladı. İlçedeki ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri, istedikleri takdirde oluşturulan noktada araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.

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