Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı

DHA

Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nin, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarında giyim oyuncak ve benzeri ürünler satan esnaf tezgahlarını açmadı. Cuma pazarının virüs dolayısıyla geçenz haftalara göre daha sakin olduğu gözlendi.
Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçşleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında valiliklere dün gönderdiği ek genelgede semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Turizm kenti Antalya'da da bu yasaklar kapsamında pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışı yapan esnaf bugün tezgahlarını açmadı. Bu alanlara sebze ve meyve satışı yapan esnaf seyrek mesafelerle tezgahlarını kurdu.
BAZI VATANDAŞLAR TEDBİRSİZ
Cuma pazarında vatandaşların sabah saatleri olmasına rağmen alışverişlerini yapmak için evden çıktıkları gözlendi. Bazıları maske ve eldivenle kendilerini korurken, bazıları hiçbir tedbir almadan pazarda alışverişini yapmaya devam etti. Pazar esnafının çoğunluğu ise eldiven ve maske takarak korunmaya çalıştı.
SEÇMECE ISRARI DEVAM ETTİ
Pazara gelen vatandaşlardan bazıları esnafln tüm uyarılarına rağmen sebze ve meyvelerini seçmekte ısrar etti. Pazarda bir vatandaş alışverişini yaparken, çıplak elle tezgahta bulunan biberleri seçerek poşete koyduğu dikkatlerden kaçmadı.
VİRÜS DOLAYISIYLA İŞ YOK
Pazar esnafından Necat Ağırman, işlerinin virüs dolayısıyla düştüğünü belirterek, "İş yok. Bulunduğumuz pazarda genelde 65 yaş üstü müşterilerimiz oluyordu onlara da sokağa çıkma yasağı gelince işlerimiz daha da düştü" dedi.
Esnaftan Masum Özdemir ise "İşlerimiz azaldı. Pazar bomboş, kimse yok. Sebze ve meyveleri de seçmeye izin vermiyoruz. Kendimiz poşetlere doldurarak veriyoruz" diye konuştu.
KALABALIK YÜZDE 80 AZALDI
Pazara alışverişine geldiğini kaydeden ev hanımı Neriman Özel, "Şu anda zor durumdayız. Kendimizi ve başkalarını korumak için maske ve eldivenle dışarıya çıktım. Normal şartlarda olması gereken durum şu anda yapılıyor. Cuma günleri bu pazara geliyorum ve şu an pazara gelen insan sayısı yüzde 20'lere düşmüş durumda" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-03-27 11:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uz. Dr. Engin Kutay: “İzolasyon sürecinde çocuklarınızı parklara göndermeyin”
YEREL HABERLER Uz. Dr. Engin Kutay: “İzolasyon sürecinde ...
(Görüntülü) Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı
ATSO Başkanı Çetin: "Oda ve Borsaların aidatları Ekim ayına ertelendi"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Oda ve Borsaların aidatları Ekim ...
Çiftçiye faizsiz ve indirimli kredi desteği AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: "Hayvansal üretimde 100 bin TL, bitkisel üretimde 50 bin TL faizsiz kredi imkanı getirildi"
YEREL HABERLER Çiftçiye faizsiz ve indirimli kredi desteği AK Parti ...
(Görüntülü) Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: Haldeki ürün alınıp dağıtılsın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: ...
(Görüntülü) Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü
Kayıp iki kız arkadaştan 3 gündür haber alınamıyor Telefonlarının SIM kartlarını çıkarttıkları belirlenen kızlardan Esmanur'un annesi, "Ben kızıma Çarşamba günü ulaştım. 'Biz kaçtık, bulamazsınız. Polise gitme' diyerek bana bir sürü şey söyledi" dedi
YEREL HABERLER Kayıp iki kız arkadaştan 3 gündür haber ...
Kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi Antalya, Burdur, Isparta ve Beyşehir’de 739 bin 148 su kuşu sayıldı
YEREL HABERLER Kış ortası su kuşu sayımları ...
Semt pazarlarında denetim artırıldı
YEREL HABERLER Semt pazarlarında denetim artırıldı
Antalya'da 'Araç dezenfekte noktası'
YEREL HABERLER Antalya'da 'Araç dezenfekte noktası'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: Haldeki ürün alınıp dağıtılsın
YEREL HABERLER Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: Haldeki ürün ...
Meryem'in cinsel saldırıyla suçladığı 2 iş insanı tahliye edildi
YEREL HABERLER Meryem'in cinsel saldırıyla suçladığı 2 iş insanı ...
SCADA sistemi 11 milyon 730 bin metreküplük su israfını önlendi
YEREL HABERLER SCADA sistemi 11 milyon 730 bin metreküplük su ...
Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80'lik artış Evde Sağlık Hizmetinden, son iki haftada 150 kişi hizmet aldı
YEREL HABERLER Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80'lik artış Evde Sağlık ...
Başkan Topaloğlu: "Halkımız tedbirli olsun"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Halkımız tedbirli olsun"
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi
ATB'den aidat ertelemesi
YEREL HABERLER ATB'den aidat ertelemesi
Otomobilde 50 bin kaçak maske bulundu
YEREL HABERLER Otomobilde 50 bin kaçak maske bulundu
İki kız arkadaş 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER İki kız arkadaş 3 gündür kayıp
(Görüntülü) Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske ...
Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan ...
Başkan Ulutaş’tan Yaşlılara Moral Ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan Yaşlılara Moral Ziyareti
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı Domatesler açık tırlarla salça fabrikalarına gönderiliyor Günlük taze ürün giren Kumluca halinde alım satım durdu Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: "Tarım sektörü en durgun günlerini yaşıyor"
YEREL HABERLER Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde ...
(Görüntülü) ALANYA Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALANYA Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X