İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3)

KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDU
Antalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURAN
2020-03-27 15:40:51
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