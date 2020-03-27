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Evde kanaryasıyla vakit geçiyor

DHA

Evde kanaryasıyla vakit geçiyor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini  kanaryaları Fındık ile ve dua ederek geçiriyor. Ayhan Öcek, kanaryası 'Fındık'a da evde kalmayı tembihlediğini söyledi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan AyhanOlcay Öcek çifti de kendilerini salgın sonrası eve kapattı. Kronik diyabet hastası emekli Ayhan Öcek (59) ve eşi Olcay Öcek (57), 11 yıldır Mahmutlar'da yaşıyor. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleştiklerini ve burayı çok sevdiklerini belirten Ayhan Öcek, kışları burada, yaz aylarında ise kalp hastalığı da olduğu için memleketi Yozgat'a gittiklerini söyledi. Koronavirüs salgını sonrası kendilerini eve kapattıklarını, sadece market ve eczane alışverişi için eşi Olcay Öcek'in dışarı çıktığını belirten Ayhan Öcek, salgında bulaşma riski en yüksek olan grupta diyabet ve solunum hastaları olduğu için evden hiçbir şekilde çıkmadığını belirtti.
'KANARYAMA DA EVDE KALMASINI TEMBİHLEDİM'
Normalde günlerini eşiyle gezerek ve yürüyüş yaparak geçtiğini belirten Ayhan Öcek, salgının Türkiye'ye de gelmesinin ardından kendilerini eve kapattıklarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özen gösterdiklerini söyledi. Evi temizleyerek dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Öcek, "Sadece eşim zorunlu ihtiyaçlar durumunda dışarı çıkıyor ama geldiğinde mutlaka her yeri temizliyor. Temiz ortama çok önem veriyor" dedi. Evinde bir de kanarya besleyen Öcek çifti, kuşlarına 'Fındık' adını verdi. Ona da evden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediğini anlatan Ayhan Öcek, kanaryasına 'evde kal' tembihinde bulundu.
GÜNLERİ EŞİYLE SOHBET EDEREK VE DUAYLA GEÇİYOR
Özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evden çıkamaması gerektiğini vurgulayan Öcek, herkesin tedbiri kendisinin alması gerektiğini aktardı. Öcek, evde günlerini nasıl geçirdiklerini ise şöyle anlattı:
"Öncelikle sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü sabunla yıkıyoruz. Herhangi bir virüs varsa yok olsun diye. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından eşim evi dezenfekte etmek için her yeri temizliyor. Daha sonra ibadetimizi yapıyoruz. Kuran'ımızı okuyor, inşallah bu virüsten kurtuluruz diye duamızı ediyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Bu konuda insanlar biraz sabredecek."
'EVDE KALIN TÜRKİYE'
Vatandaşlara 'evde kalın' mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Ayhan Öcek, "Halkımız inşallah bir an evvel bu virüsten kurtulur. Allah'ım sağlık sıhhat nasip eder. En güzel vereceğimiz mesaj, devletimizin dediği gibi sayın halkımız lütfen evde kalın" dedi.
'KOLONYALARIMIZ, ISLAK MENDİLLERİMİZ MASA BAŞINDA'
Olcay Öcek, hem eşinin kronik diyabet hastası olmasından dolayı hem de salgından korunmak için çok dikkatli olduğunu aktardı. Ne gibi tedbirler aldığını anlatan Olcay Öcek, "Evin temizliğine daha çok dikkat ediyorum. Doktorların dediği gibi, parmaklarımızdaki yüzükleri dahi çıkardık. Kolonyalarımız, ıslak mendillerimiz masamızın başında her an kullanıyoruz" diye konuştu. Bu günlerde herkesin bol bol sabra ihtiyacı olduğunu ifade eden Olcay Öcek, "Evde kal, sokağa çıkma" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-03-27 15:52:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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