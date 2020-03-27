Muratpaşa'da koronavirüse karşı kurulan 'ozon odası'na yoğun ilgi



ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı bir firma ile birlikte tasarlayıp geliştirdiği ve hizmet binası girişine kurduğu ozon odası, belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte fabrikaların da dikkatini çekti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ozon odası uygulamasının belediyeye gelen herkesin kullanması nedeniyle farklılaştığını dile getirdi.

Antalya'da 500 bini aşkın nüfusu ve hastaneleri, kamu kurum kuruluşları, iş merkezleriyle kent yaşamının odağındaki Muratpaşa'da, belediyenin koronavirüs salgınına karşı ana hizmet binası girişinde hizmete aldığı ozon odası Türkiye'nin dikkatini çekti. Personel de dahil belediyeye gelen herkes, ozon odasında dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor. İlgili kararnameler çerçevesinde salgına karşı risk grubunda bulunan personelin izinli olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kalan personelimizle hizmetlerimizi devam ettirirken onların sağlık durumlarını ve koşullarını düşünmek zorundayız" dedi.

ÖZGÜN MODEL

Ozon odasının böyle bir durum karşısında özgün bir çalışma olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, ozon odasını binaya gelen herkesin kullandığının altını çizdi. Başkan Uysal, gerektiği durumlarda maske, eldiven ve koruyucu giysi gibi diğer önlem setlerinin kullanımının belediye hizmet binası içinde harfiyen uygulandığını ozon odasının da bu setlerin bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Uysal, "Ozon gazının bakteriler, virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Bundan yararlanmak için özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes yüzeylerdeki virüslere karşı gaz tedbirini almış olarak giriyor" diye konuştu.

MURATPAŞA BELEDİYESİYLE GELİŞTİRİLDİ

Muratpaşa Belediyesi'nin hafta başı uygulamaya aldığı sistem şu ana kadar aralarında fabrikaların da bulunduğu 7 kurum ve kuruluşun dikkatini çekti. Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte sistemi, buluş ve tasarım anlamında büyük kurum ve kuruluşlar için uygun hale getirdiklerini belirten firmanın yetkilisi, Burdur, Fethiye, Manavgat belediyeleriyle birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sistemi incelemeye aldığını söyledi. Bununla birlikte Gebze'de iki fabrikanın da sistemle ilgilendiğini aktardı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-03-27 15:53:54



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