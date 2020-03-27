Uyuşturucu suçundan aranan şüpheli ruhsatsız silahla yakalandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Antalya'da uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

"Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.A.’nın Gündoğdu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.A. Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalanırken, ikamette av tüfeği, otomobilinde ruhsatsız 3 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalardan 2 tanesinin O.O.’ya ait olduğu belirlendi.

Şüpheli O.O. adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, N.A. ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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