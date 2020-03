Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, eldiven kullanmanın koruyucu olmadığı gibi virüsün daha çok yayılmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü eldiven el temizliğine engel olur. Bir yüzeyden alınan virüsü sonradan dokunulan her yere yayma riskini artırır. Eldiven kullanmak yanlış güvenlik hissi verir" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse yakalanmamak için bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarının eldiven kullanmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yalçın, eldiveni koronavirüsle ilgili enfeksiyon şüphesi olan hastalarla temas edildiğinde sağlık çalışanlarının bone, galoş ve diğer koruyucu giysilerle birlikte kullanması gerektiğini, bu hastalara hizmet verirken doktor, hemşire ve sağlık memurlarının mutlaka takması gerektiğini söyledi.

ELDİVEN KULLANMANIN ANLAMI YOK

Vatandaşların temizlik ve virüsten korunma anlamında eldiven kullanılmasının hiç bir anlamının olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Aslında günlük yaşamımızda bir çok vatandaşımızın eldiven kullandığını görüyorum. Bu yanlış bir uygulama ve bize yanlış bir güvenlik hissi veriyor. Çünkü eldivenle bir yere dokunduğumuz zaman aslında orada bulunan bir çok bakteri, virüs gibi bir çok mikroorganizma ile temasta bulunabiliyoruz. Eldivenin üzerinde uzun bir süre kalabiliyor. Dolayısıyla eldivenimizi çıkarmadığımız başka yerlere de dokunduğumuz takdirde orada var olan mikroorganizmaları başka yerlere bulaşma riski taşıyor" dedi.

ELDİVEN DEĞİL EL HİJYENİ ÖNEMLİ

Eldiven kullanılması değil, riski davranışlardan sonra el hijyeninin sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok faaliyetten sonra, sokaktan eve döndüğümüzde, tuvalet önce ve sonrası, yemek öncesi ve sonrası, meyve ve sebzeyle temas, başka gıdalarla temas, evcil hayvanlarla temas gibi durumlarda ellerin mutlaka sabun ile yıkanmasını istiyoruz. O an için böyle bir olanağımız yoksa lavaboya uzaktaysak el antiseptiklerinden yararlanabiliriz. Yanımızda taşıyacağımız el antiseptiği de aynı işi görebilir. Bundan da yoksun isek kolonya aynı işi görür. Eldiven sadece şüpheli hastalara hizmet verilirken kullanılmalı. Aksi takdirde yanlış bir güvenlik hissi vererek daha olumsuz yerlere de götürebilir bizi."

Prof. Dr. Yalçın, "El yıkarken belirli ilkelere uyduğumuz takdirde, elimizin her yeri su ve sabunla temas edecektir. Her türlü gözden kaçabilecek alanı yıkamış olacağız. Bu yıkama biçimiyle bu tür aksamaları da yok etmiş oluruz" dedi.

DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-03-27 16:22:36



