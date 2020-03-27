Halı sahalar kapalı ancak çocuklar tel örgüler arasından girip futbol oynuyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da çocuklar, koronavirüs önlemi kapsamında faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalara tel örgü arasındaki boşluktan girerek, futbol oynamaya başladı. Çocuklar, kendilerini uyaran polislerin halı sahadan ayrılmasından yarım saat sonra yeniden top oynamaya başladıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahaların faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Karar doğrultusunda Antalya'daki halı sahalar kapılarına zincir vurdu. Yasağa rağmen bazı halı sahalarda çocuklar, tel örgülerin arasındaki boşluklardan girerek sağlığını hiçe saydı.

Kepez ilçesindeki bir halı sahada 6 arkadaşıyla futbol oynayan 12 yaşındaki Samet, evde dersini yaptıktan sonra sıkıldığı için dışarı çıktığını söyledi. Halı sahanın kapısındaki kilit kırık olduğu için arkadaşlarıyla içeri girdiğini anlatan çocuk, "Bazen polis geliyor, bizi dışarı çıkarıyor ama onlar gittikten yarım saat sonra tekrar geliyoruz" dedi. Sağlığı için evinde kalması gerektiği uyarısı yapılan Samet, "Çocuklara bir şey olmuyor" sözleriyle şaşırttı.

`TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ´

Halı Saha İşletmecileri Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Ak, Aksu, Döşemealtı, Kepez Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki 90 halı sahanın koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. İşletmeci olarak halı sahaların girişini kapatarak önlem aldıklarını anlatan Ak, "Antalya'da halı sahalarımızı genelge sonrasında toplum sağlığı açısından hizmete kapattık. Ancak aldığımız duyumlara göre gençlerimiz ve çocuklarımız kapalı olmasına rağmen bazı sahaların kapılarını zorlayarak veya telleri kopartarak, girip top oynuyor. Bu da toplum sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-03-27 16:31:10



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