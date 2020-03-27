Alanya’da sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretiliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla görevi başındaki doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurulan atölyede öğretmenler günlük 200 maske üretmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) de üretim sürecine dahil etti. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine MEB, BİLSEM’lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı. Bu kapsamda Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurulan atölyede farklı okullardan da gelen öğretmenler, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlikli maske üretimi için proje hazırladı. Proje kapsamında öğretmenler, hazırladıkları özel bir yazılımın ardından 3D (3 boyutlu) yazıcılar maske üretimine başladı. Öğretmenler 9 yazıcıyla günlük yaklaşık 200 yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyor.



“Günde ortalama 192 maskeyi üretebiliyoruz”

Korona virüs önemleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek verdiklerini aktaran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 3D yazıcılarla yüz koruyucu maske ürettiklerini söyledi. Er, “ Sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilim ve Sanat Merkezi ve bize destek veren diğer okullarımızın katkılarıyla siper maske üretimine başladık. Bakanlığımızın projesi kapsamında bizlerde harekete geçtik. Şuan 8 yazımızla 24 saat aralıksız çalıştığımız takdirde günde ortalama 192 maskeyi üretebiliyoruz. Bu maskenin ham maddesi ise filament ismini verdikleri bir malzemeden oluşuyor. Önce bilgisayar üzerinde maskenin tasarımı yapılıyor. Daha sonra tasarımı SD kart yardımıyla 3D yazıya yüklüyoruz. Yazacı ise ortama 2.53 saat içinde aparatı tamamlamış oluyor. Şuan burada gönüllü 8 arkadaşımız maske üretime başladılar. Bu süreçte eğitim camiası olarak her zaman olduğu bizde yarar noktasın bir şeyler yapmayı çok arzu ettik” dedi.

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