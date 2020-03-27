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Antalya'da sinyalizasyon işaretlerinden Korona uyarısı

İHA

Yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla sinyalizasyon sistemlerine 'evdekal ve evegit' yazıları yükledi.

Antalya'da sinyalizasyon işaretlerinden Korona uyarısı

Yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla sinyalizasyon sistemlerine ‘evdekal ve evegit’ yazıları yükledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, trafik sinyalizasyon sistemlerinde farklı bir uygulama yaptı. Korona virüs önlemleri kapsamında sürücülerde farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, kentin en işlek caddelerindeki trafik lambalarına ‘evdekal ve evegit’ yazılımı yükledi. Kırmızıda ’Evdekal’, yeşil ışıkta ’Eve git’ yazısı yazdı.
"Faydalı bir uygulama"
Sürücülerden Nihat Çakmak, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirterek, “ Herkes evde kalmalıdır. Acil işimiz olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Belediyenin uygulaması gayet güzel dikkat çekici. Bu şekilde levhalarda uyarıcı yazının olması faydalı herkes için” dedi.
"Dikkat çekici"
Sürücülerden Ahmet Nasırcılar ise esnaf olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldığını söyledi.
Ailesinin evde ama kendisinin çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Nasırcılar, “ Çoğu kişi evde kalıyor. Mecburen dışarı çıkan da var. Bu uygulama dikkat çekici.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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