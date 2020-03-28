(Görüntülü) Otomobil dereye uçtu 1 ölü

'Ben neden böyle görünüyorum?'



ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye uçan otomobildeki Baki Akkurt öldü.

Olay saat 20.30 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın, Acısu deresi eski köprü mevkiinde dereye bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekibinden 2 dalgıç, derede arama çalışması yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kurtarma ekipleri, suyun içinde ulaştıkları otomobilden Baki Akkurt'un cesedini çıkardı. Ekipler, araçta başka kimse olup olmadığını tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-27 23:12:57



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