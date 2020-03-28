Şişe burunlu yunusların etkileyici balık avı



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi, son yıllarda şubat ve nisan arasındaki dönemde, şişe burunlu yunusları ağırlıyor. İlçe açıklarında avlanan yunusların, balık sürülerinin peşinden gittiği o anlar objektiflere yansıdı.

Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz yaşantısındaki renklilikle ilgi çeken Kemer'de, son yıllarda şişe burunlu yunuslar sıklıkla görülmeye başlandı. Sürü halinde avlanmaya çıkan sevimli hayvanların, balık sürülerinin peşinden gittiği anlar Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin objektifine yansıdı. Toplu olarak avlarının peşinden giden yunusları yaklaşık 300 civarında martı takip etti. Yunuslardan arta kalan balıkları kapabilmek için martıların da kendi aralarında kıyasıya mücadele ettiği büyüleyen balık avı görsel şölen oluşturdu.

'YUNUSLAR KEMER'İN GÜZELLİKLERİNİN BİR PARÇASI OLDU'

Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan ve açıklamasını telefon bağlantısıyla yapan Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'in elbette doğal güzellikleri sadece karadaki bitki örtüsü ve tarihi alanlarıyla sınırlı değil. Bölgemizde özellikle son yıllarda yoğun olarak görülen yunuslar, Kemer'de yaşayan yerli halkımızın yanı sıra ilçemizi ziyaret eden milyonlarca turistin de ilgi odağı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Görsel güzelliklerinin yanı sıra yunusların büyük kafilelerle ilçemize gelmesi şunu da gösteriyor ki denizlerimizdeki balık yoğunluğu fazla. Tabii bu güzellikleri lütfen doğal ortamlarında takip ederken zarar vermekten de çekinmeliyiz" dedi.

'AKDENİZ'İN GÜZELLİKLERİ VE EKOSİSTEMİN BİRER PARÇASI'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da "Bu yunus türü şişe burunlu yunuslardır. Şişe burunlu yunuslar 2 ile 4 metre uzunluğunda ve 150 ile 650 kilo arasında değişen büyüklüktedir. Bunlar Akdeniz'in güzellikleri ve ekosistemin birer parçası. Ekosistemde her canlının olduğu gibi bunların da görevi var. Zaman zaman balıkçılar ağlarımızı parçalıyor diye şikayetçi olsa da yunuslar sadece ihtiyaçları kadar avlanır. Şu da unutulmamalıdır ki onlar bizim dünyamıza girmiyor biz onların yaşama alanlarına müdahale ediyoruz. Bu dönem yavrulama dönemi olması nedeniyle yunus sürüleri arasında yavru yunusları da görme şansı olur. Yunuslar yiyecek bulmak için bu dönemler de besin kaynaklarının bol olduğu bölgelere giderler ve bu sırada da kıyıya çok yaklaşabilirler. Bölgede yaşayanlara ve ziyaret edenlere de görsel açıdan büyük keyif verirler. Özellikle teknelerle yarışırlar. Bu esnada da teknenin hızı çok önemlidir. Bu görsel turlara çıkarken de lütfen yunuslara zarar vermeyecek şekilde hareket ediniz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-03-28 08:16:43



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