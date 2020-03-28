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Evi kenevir serasına çevirmiş

DHA

Evi kenevir serasına çevirmiş


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde seraya dönüştürdüğü evinde kenevir bitkisi yetiştiren İ.E., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde oturan İ.E.'nin evinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu elde ettiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Evin, özel ışıklandırma ve ısıtma-soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak İ.E gözaltına alındı.
Poliste ifadesi alınan İ.E. 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-28 10:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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