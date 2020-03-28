Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada



Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, düştüğü yağmur suyu havuzundan çıkamayan dişi köpeği, erkek kardeşi kurtardı. Köpeklerin sahibi Ferit Çilenker bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" yorumunda bulundu.

Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, koyun çobanlığı yapan Ferit Çilenker'in 'Kraliçe' adlı dişi köpeği, çevredeki seralardan birinin yağmur suyu havuzuna düştü. Kraliçe, kenarı plastik örtüyle kaplı olan havuzda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kardeşinin düştüğünü gören Reis isimli erkek köpek ise Kraliçe'yi kurtarmak için havuzun etrafında koşmaya başladı. Reis, havuzun kenarına gelen kardeşi Kraliçe'yi boynundan yakalayıp, ağır ağır kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.

'KARDEŞE BAK'

Köpeklerin sahibi Ferit Çilenker de tüm bu yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Çilenker, o anları "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" şeklinde yorumladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet ACAR

2020-03-28 10:45:51



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