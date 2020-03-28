'Kemer'in Kadınları'ndan videolu 'evde kal' çağrısı



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kadınların kurduğu 'Kemer'in Kadınları Platformu' üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla hazırladıkları videoda 'evde kal' çağrısında bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli önlemler alınırken, Kemer'de sosyal medya üzerinden 'Kemer'in Kadınları Platformu' adıyla bir araya gelen kadınlar, insanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulunmak için video hazırladı. Kadınlara, çocukları ve eşlerinin de eşlik ettiği videoda, çeşitli söylemlerle insanlara 'evde kal' çağrısında bulunuldu. Görüntüde bir kadın da işaret diliyle 'evde kalın' mesajı verdi.

Platformun kurucusu İpek Şefik, "Virüsle mücadelemizde ilk önceliğimiz Türkiye birliğidir. Halk ve devletimiz birlikte verdiği bu mücadeleden inşallah başarıyla kurtulacağız. Bu adımda halkımız evlerinde kalarak desteğini sürdürmelidir. Kemer ilçesi olarak başta kadınlarımıza iş düşmekte. Hijyen ve temizlik açısından, çocuklarımızı korkutmadan, kaygılarımızın önüne geçerek onları bilinçlendirecek, evde kaldıkları halde güzel bir sohbet alanı olabileceğini göstereceğiz. Bu sayede motivasyonumuzu bozmadan devletimize destek sağlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-03-28 11:59:30



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