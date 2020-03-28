Antalya'da, sokağa çıkanlar evlerine gönderildi

Peyderpey ne demek? Peyderpey nasıl yazılır: Ayrı mı birleşik mi?

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan ek önlemleri açıklamasının ardından, bugün devriye gezen polis ekipleri, Antalya'da sahil ve parklarda spor yapılmasına izin verilmedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı. Spor yapmak için sokağa çıkanları evlerine gönderen polis ekipleri, mahalle arasındaki parklarda da uygulama yaptı. Genç, yaşlı demeden park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-03-28 14:08:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.