Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 74 yaşındaki Cahid İşeri, balkonu önündeki kuşlara vermek üzere istediği yemlerin gelmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan İşeri, "Allah’ım ülkemizi kazadan beladan, savaştan, musibetlerden korusun. Devletim sağ olsun, yoksa bu üzerimdeki bayrak nasıl olacak" dedi.

Yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Antalya’da da yaşlıların yardımına koşmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde görev yapan Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, bölgesindeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir ihtiyacı olan Koç’a, cep telefonu ve sosyal medya uygulamasından mesajla ulaşıyor. Tek tek not alınan siparişler, Koç ve beraberindeki ekip tarafından ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. 24 saat görev başında olan Vefa grubundan en çok gıda malzemeleri ve ilaç istendi.

Koç’a cep telefonu üzerinde ulaşan 3 vatandaş sırasıyla Kur’anı Kerim, kuş yemi ve dut pekmezi istedi. Bu 3 vatandaşın hem siparişlerini ulaştıran Koç, hem de uyarılarda bulundu.



"Kur’anı Kerim istedi"

Gözlerindeki sorun nedeniyle büyük yazılı bir Kur’anı Kerim isteyen Cemile Gücer, " Evdeyiz dışarı çıkamıyoruz. Her isteğimize koşuyorlar. Kur’anı Kerim istemiştim, geldi. Memnun olduk, Allah razı olsun. Devletimize herkese teşekkür ediyoruz."dedi.



"Duygulandı"

Cevad İşeri, yasakların ardından bir yere gidemediğini evine kapandığını söyledi. Bahçede vakit geçirdiğini dile getiren İşeri,“ İnsanlar ölüyor. Allah rahmet eylesin. Bir yere gitmiyorum buradayım. Bugün, ekmek, süt ve kuşlar için buğday istedim. Allah yardım edenden razı olsun. Camiye gidemiyorum. Evde bekliyoruz, kimse hastalanmasın milletimiz iyi olsun. Memleketimize Allah’ım hayırlı günler nasip etsin. Ülkemizi Allah’ım kazadan, beladan, savaştan musibetlerden korusun. Devletim sağ olsun, yoksa bu üzerimdeki bayrak nasıl olacak."dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve ağlayan İşeri, imam Koç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



"İhtiyaçları karşılıyoruz"

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, camilerin açık olduğunu ve bireysel şekilde her cemaatin namazını kılıp gittiğini söyledi.

65 yaş üstü kişileri de uygun bir dille uyardıklarını ifade eden Koç, “Cami cemaatimiz yer aldığı 350 kişilik bir rehberimiz vardı. Burada kayıtlı cemaatimizi biz arıyoruz, onlar bizi arıyor. İhtiyaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. Bizim arayıp onlarla ilgilenmemizden ayrıca mutlu oluyorlar. Sadece cemaatimiz değil, yakın bölgeden bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz.”diye konuştu.



"24 saat ulaşabilirler"

Aynı zamanda Muratpaşa İlçe Müftülüğü Vefa grubunda yer aldığını dile getiren Koç, “Gönüllüyüz. Büyüklerimize hizmet etmek bizim görevimiz. 40 vatandaşımıza onları incitmeden hediye ulaştırdık. Sokağa çıkmayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını alıyoruz. İlaç, Kuranı Kerim, kuş yemi, gıda ihtiyaçları,dut pekmezi isteyenler oldu. Tüm yardımlarımızı kurallara uyarak ulaştırıyoruz. 24 saat telefonumuz açık. Büyüklerimize yardım etmekten mutlu oluyoruz. Allah’ım en kısa sürede inşallah bizi bu salgından kurtarır, camilerimiz yeniden dolar” dedi.

