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Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı

DHA

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yan binaya elektrik bağlantısı için gelen dağıtım şirketi görevlilerinin, kendi evinin elektriğini keseceğini düşünen Ahmet B., şirket görevlilerine tabancayla ateş açıp, geldikleri kamyoneti ateşe vererek, kaçtı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, jandarma akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri bir aboneye elektrik bağlantısı yapmak için şirkete ait seleli 34 CME 441 plakalı kamyonetle mahalleye gitti. Burada ekipler elektrik bağlanacak binada çalışma yaparken, yan binada oturan ve iddiaya göre kaçak elektrik kullandığı belirtilen Ahmet B., şirket görevlilerinin kendi elektriğini keseceğini düşünerek, görevlilere doğru tabancayla ateş açıp, geldikleri aracın şoför mahalline de benzin dökerek ateşe verdi. 
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet B., jandarma ekipleri gelmeden kaçtı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Jandarma akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 60'lı yaşlardaki Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-03-28 14:56:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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