Antalya’da otobüs seferleri bugün saat 17.00’den itibaren valilik izni ile yapılacak Kararlara uymayanlara para ve hapis cezası

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Antalya’da yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00’den itibaren ancak valilik izni ile yapılacak. Alınan kararlara uymayan kişilere ise her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL, 392 TL idari para cezası ve iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Korona virüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri” konulu yazısı çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak için toplantı düzenledi. Toplantıda, Antalya’da yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00’den itibaren ancak valilik izni ile yapılabileceğine karar verildi.

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması, valilik izni ile gerçekleştirilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilik/kaymakamlık koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulunca şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilen vatandaşlar tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak, otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine izin verilecek.

Antalya’ya gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Aynı zamanda karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında Antalya dahilinde ancak Antalya Şehirlerarası Yolcu Otogarında ve ilçe otogarlarında durabilecek. Otobüsler, valilikçe seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri de yasaklandı.



Karara uymayanlara ceza

Belirlenen hususların uygulanmasında takip ve denetim genel kolluk, belediye ulaşım ve zabıta teşkilatları tarafından koordineli bir şekilde yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL ve 392 TL, idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

