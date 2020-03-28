Ölüme meydan okudular

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan işçiler, halat, kask ve baret kullanmadan çıktıkları iskelede, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Toros Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın dış cephesini boyayan 2 işçi, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Binanın dış cephesine kurulu iskeleye çıkan işçiler, hiçbir tedbir almadan katlar arasında inip, çıktı. İskele demirlerini tırmanarak katlara çıkan işçilerin bellerinde halat bağlı olmaması ve başlarında baret bulunmaması tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-03-28 15:40:25



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