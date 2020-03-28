Antalya’da ticari taksilerin içindeki paraları alan şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 10 ticari taksinin camını kırarak, içindeki paraları alan şüpheli yakalandı.

Farklı tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, 10 ticari taksinin camı kırılıp, içindeki paralar çalındı. Olaylarla ilgili çalışma yürüten Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlı olaylarını, suç kaydı bulunan H.B’nin (30) yaptığı tespit edilerek, şüpheli gözaltına alındı.

H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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