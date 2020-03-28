Antalya'da öğretmenler ve imamlara yeni görev Kentteki bütün meyve-sebze hal faaliyetleri yarın sabah saat 06.00’da başlayıp, akşam saat 18.00’de sonlandırılacak Korona ile mücadelede Antalya İl İdare Kurulundan 13 maddelik yeni karar

Antalya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Antalya İl İdare Kurulu, 13 maddelik yeni kararlar aldı. Toplantıda, kentte oluşturulan vefa gruplarına destek vermek amacıyla, özellikle öğretmenler ve imamların görevlendirilmesi hususunda, ilgili kurumlarca gerekli katkı sağlanmasına karar verildi.

Antalya İl İdare Kurulu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Antalya’dan diğer illere olan otobüs ve ticari minibüs seferlerinin bugün saat 17.00’den itibaren valilik izni yapılmasına karar verildi. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde Antalya’da kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuk yapmaları “Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi” ile mümkün olacak. İzin belgesi, Antalya otogarında ve ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilerek verilecek.

Antalya’da gıda üretimi ve tedarik zincirindeki sürekliliğin sağlanması için gerekli tedbirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınacak ve takibi yapılacak. Kentteki bütün meyvesebze hal faaliyetleri yarın sabah saat 06.00’da başlayıp, akşam saat 18.00’de sonlandırılacak. Hallerde sosyal mesafe kurallarına uyulması hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasınını sağlayacak.

Tarım ürünlerinin güvenli kullanımına ilişkin vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kamu spotları hazırlanacak. Korona virüs Pandemisinin yoğun olarak yaşanması ve kritik eşiğin aşılması muhtemel yerleşim birimlerinin yetkili kurullar tarafından karantina altına alınacak.

Denizlerdeki avcılık ve turistik faaliyetlerinin takip ve denetimi sürekli olarak sahil güvenlik ekiplerince yapılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından özellikle insan sağlığı yönünden tehlike oluşturacak hususlarda, mevzuatlar çerçevesinde gerekli denetimler kesintisiz olarak devam ettirilecek. İşkur aracılığıyla TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personel, ilçe kaymakamları tarafından ihtiyaca göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek. Kentte oluşturulan vefa gruplarına destek vermek amacıyla, özellikle öğretmenler ve imamların görevlendirilmesi hususunda, ilgili kurumlarca gerekli katkı sağlanacak.

Öte yandan, toplantıda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, ihtiyaca binaen kentteki maske üretiminin sağlanması ve takibinin, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin’in koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yerine getirilmesine karar verildi.

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