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(Görüntülü) Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali

DHA

ANTALYA'da parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

(Görüntülü) Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali

ANTALYA'da parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.
Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında 'Evde kal. Sağlıklı kal' uyarılarına kulak asan aileler, gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Bugün parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da akşamüstü kısa süreli yağmur etkili oldu. Kent merkezinin doğusunda etkili olan yağışlı hava, batıya doğru yerini güneşe bırakırken, ortaya büyüleyici bir gökkuşağı manzarası çıkardı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan aileler de gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Pencereden gökkuşağını izleyen çocuklar kısa süre de olsa koronavirüs tedirginliğini unuttu.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-28 21:38:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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