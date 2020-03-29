(Görüntülü) Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



ANKARA'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 25 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

Ankara'da polis ekipleri, Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın kahvehaneye çevrildiğini tespit etti. Binaya baskın yapan polis ekipleri, içerde oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi.

Bu arada binanın birçok noktasına güvenlik kamerası yerleştirildiği ve kahvehaneye gelenlerin kameradan takip edilerek içeri alındığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-29 11:27:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.