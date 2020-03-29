(Görüntülü) Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını

DHA

(Görüntülü) Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını


ANKARA'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 25 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.
Ankara'da polis ekipleri, Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın kahvehaneye çevrildiğini tespit etti. Binaya baskın yapan polis ekipleri, içerde oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi.
Bu arada binanın birçok noktasına güvenlik kamerası yerleştirildiği ve kahvehaneye gelenlerin kameradan takip edilerek içeri alındığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-29 11:27:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA - Alanya'da jandarma 5 dilde 'evde kalın' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Alanya'da jandarma 5 dilde ...
(Görüntülü) ANTALYA Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki ...
Alanya'da jandarmadan 5 dilde 'evde kalın' anonsu
YEREL HABERLER Alanya'da jandarmadan 5 dilde 'evde kalın' anonsu
Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu
YEREL HABERLER Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü ...
Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu Yaşlı adamın cenazesi, özel kıyafet giyen olay yeri inceleme ekiplerince incelendi
YEREL HABERLER Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye ...
Kepez Belediyesi kendi dezenfektanını kendi üretiyor Günde 200 litre dezenfektan üretiliyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi kendi dezenfektanını kendi ...
"Seyahat İzin Belgesi" olmayanlara uçak bileti satılmayacak Doktor kararıyla sevk veya kalacak yeri olmayanlar belgeden faydalanabilecek Üst düzey kamu görevlileri ve kamu hizmeti yürütenlere seyahat kısıtlaması yapılmayacak
YEREL HABERLER "Seyahat İzin Belgesi" olmayanlara uçak bileti ...
Alanya’da jandarma 5 ayrı dilde anons yaparak korona virüse karşı uyardı Sahil ve parklarda denetim yapan jandarma, vatandaşları uyarıp evine gönderdi
YEREL HABERLER Alanya’da jandarma 5 ayrı dilde anons yaparak korona ...
Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı Kadınlardan biri adliyeye kucağında bebeği ile geldi
YEREL HABERLER Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan ...
(Görüntülü) ANTALYA - Havada leylek şöleni
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Havada leylek şöleni
(Görüntülü) ANTALYA - Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Taksicilerden 5 dilde ...
Muratpaşa’dan sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan sokak hayvanlarına mama desteği
(Görüntülü) ANTALYA - Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Domates yüklü kamyon devrildi: ...
Antalya'da taksicilerden 5 dilde 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Antalya'da taksicilerden 5 dilde 'evde kal' uyarısı
(Görüntülü) ANTALYA - Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Çiftliğinde 10 farklı ırkta ...
Gökyüzünde leylek şöleni
YEREL HABERLER Gökyüzünde leylek şöleni
Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor
YEREL HABERLER Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk ...
AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacaktır" “İç pazar her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlarımızdan biri olacaktır"
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü ...
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç ...
AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacaktır" “İç pazar her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlarımızdan biri olacaktır"
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü ...
(Görüntülü) Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ...
(Görüntülü) Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da koronavirüs gölgesindeki ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı
YEREL HABERLER Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X