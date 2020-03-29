(Görüntülü) ANTALYA - Alanya'da jandarma 5 dilde 'evde kalın' dedi



Alanya'da jandarma 5 dilde 'evde kalın' dedi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili alınan önlemler kapsamında devriye görevine çıktı ve 5 dilde yaptığı anonsla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Dünyayı etkileyen ve gün geçtikçe vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de önlemler artıyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar haricinde sokağa çıkılmaması tavsiye edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirerek 5 dilde 'evde kalın' anonsu yaptı. Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bölgede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde Türkçe haricinde, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça anons yaptı. Jandarma ekipleri 5 dilde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yaptı. Jandarma ekipleri anons yaparken, vatandaşlar da evlerinin balkonundan dinledi.

SAHİLDE GEZEN VATANDAŞLARI EVLERİNE YOLLADILAR

Jandarma ekipleri anonsların yanı sıra yasaklanan sahilleri de denetledi. Sahilde yürüyüş yapan insanları uyararak evlerine gitmesini söyleyen görevli bir komutan, vatandaşlarla konuşurken sosyal mesafeyi korumaya da dikkati çekti. Kendi ve etrafındaki insanların sağlığı için evlerine gitmesini söyleyen jandarma, dışarıdaki vatandaşları uyardı. Jandarmanın, dışarıya çıkamayan vatandaşların da ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine teslim etmeye devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-29 11:53:10



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