Antalya'da balkondan balkona spor



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kurduğu ses ve müzik sistemiyle kendisi gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan komşularına balkondan spor yaptırdı.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalanların, özellikle sportif faaliyetlerini balkonlara taşıdığı görüldü. Salgın öncesi her sabah Muratpaşa ilçesindeki Bayındır Parkı'nda spor yapan ev kadınları, Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Ülker Pınar Eren sayesinde balkonlarında egzersiz yapmaya başladı. Kadınlara, balkonda eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Kendi evinin balkonuna müzik ve ses sistemi kuran spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kulaklıklı mikrofonla komşularına sesleniyor. Evlerinden çıkamayan komşularına spor yaptırmaktan mutlu olduğunu belirten Eren, "Kendim ve komşularımın üzerlerindeki negatif enerjiyi atmamız için böyle bir proje geliştirdim. Koronavirüsten sonra hafta sonları evde spor yapıyordum. Komşularımı da bu aktiviteye dahil etmek istedim. Onları bir nebze de olsa stresten kurtarma hem de kilo sorunu olanlara faydam olur, düşüncesi ile böyle bir şey düşündüm. Hem mesafe sorunu yok hem temas yok. Komşularım bana eşlik ediyor. Her cumartesi ve pazar bu etkinliği yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-03-29 14:40:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.