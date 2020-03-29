Antalya Otogarı'nda Seyahat Komisyonu çalışmaya başladı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyahat Komisyonu oluşturuldu. Komisyona başvuranlar, izin verilmesi halinde yolculuk edebiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışı seyahatleri durdurulurken, yurt içi seyahatler de kısıtlandı. Başka ilde cenazesi olanlar, tedavi için şehir dışındaki hastaneye sevk edilenler ve kamu görevlileri dışındakilerin, geçerli gerekçe sunmadıkça yurt içi seyahatleri yasaklandı. Turizm kenti Antalya'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de bu kapsamda hazırlıklar yapıldı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, terminale gelerek, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Özgödek'in de maske taktığı görüldü. Terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralının uygulanması dikkat çekerken, çalışanların tamamının maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Yolculuk etmek isteyenler, terminalde oluşturulan komisyona seyahat gerekçelerini doğrular nitelikteki belgeyi sunarak, onay alıp daha sonra seyahat etmek istediği firmadan otobüs biletini alıyor. Firmalar ise talep yoğunluğunun azlığı nedeniyle bir otobüsün dolacağı kadar yolcu talebi oluşması halinde gidilecek kente hemen sefer düzenleyebiliyor. Ayrıca terminal girişinde X-ray taramasından geçen yolcular, girişte bulundurulan el dezenfektanlarını kullanıyor. Yolcuların tamamı, terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralına uygun bekletilirken, bir görevlinin sürekli mesafeyi hatırlatan uyarıda bulunduğu görüldü.

BİLETLER FİYATLARININ 2'YE KATLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan Antalya'da görevli olduğu inşaat firmasının çalışmayı durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, mağdur olduklarını öne sürdü. Bilet fiyatlarının bir anda artırıldığını iddia eden Bağa, "200 liraya aldığımız bilet 400 lira olmuş. Memleketime gideceğim ama bilet fiyatını duyunca şaşırdım" dedi.

Van'a giden Erdal Yiğit ise "Fırsatçılık bu. Bilet fiyatı 2'ye katlanmış. Gitmek için bekliyorum. Mecburen 400 lira verip bileti aldım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-03-29 17:13:53



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