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ANSİAD'dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

İHA

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ülke ekonomisinin ciddi bir daralma yaşadığını kaydetti. Akıncı , Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerilerini dile getirdi.

ANSİAD'dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ülke ekonomisinin ciddi bir daralma yaşadığını kaydetti. Akıncı , Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerilerini dile getirdi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen ekonomide sert bir daralma yaşandığına dikkati çeken Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “İş yeri kapatmaları, ‘evde kal’ çağrıları ve alınan özel tedbirler sonucunda ekonomide sert bir daralma başladı, yaşanan bu süreci reel sektör odaklı bir kriz olarak adlandırabiliriz” dedi.

7 maddelik öneri
Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerillerini sıralayan Akıncı, "İstihdam kaybı olmamak kaydı ile SGK, işçi ve işveren prim ödemelerinin 2020 sonuna kadar yüzde 50 indirimli alınması, devletin, işletmelerin maaş ödemelerine kısa çalışma ödeneği dışında da ciddi anlamda katkı koyması, tüm kesimlerin elektrik, su, doğalgaz gibi fatura ödemelerinin belirli dönemler itibariyle ertelenmesi, lokomotif sektörlerin ‘devlet alımları ve alım garantileri’ ile canlandırılması, tarım sektörüne verilen teşviklerin 2020 yılı sonuna kadar ciddi boyutta arttırılması, sağlık hizmetlerinden 2020 yılı sonuna kadar KDV alınmaması. Bu sektörde gerekli olan her türlü makine ve teçhizat gibi araç gereçlerde KDV indirimine gidilmesi ve ithalat engellerinin kaldırılması, şirketler üzerinde biriken, devreden KDV tutarlarının en azından belirli bir yüzdenin piyasaya enjekte edilmesini beklemekteyiz" diye konuştu

Covid19’un dünya ekonomisini sarsmaya devam ettiğini kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin açıkladıkları büyük destek paketleri hızlı bir çöküşü engellemiş olsa da sokağa çıkma yasakları ile alınan tedbirler küresel ekonomiyi adeta durdurdu. Küresel ekonomide meydana gelen bu durgunluk ve işsizlik dalgası virüsten etkilenen ülkelerde temel senaryo haline geldi” dedi. Akıncı, “ABD’de hane halklarına 3 bin Dolar’a varan harcama çeki verilmesi, bazı ülkelerde kapanan fabrikalarda işçi ücretlerinin devletler tarafından karşılanması bu ülkelerin yılın ikinci yarısında toparlanmalarına imkan verecektir” dedi

"Yardım paketi kapsamı genişletilmeli"
Bu noktada ilk olarak bütün toplumu kapsayacak cömert bir yardım paketi sunulması gerektiğinin altını çizen Akıncı, “Kabul etmek gerekir ki açıklanan yardım paketinin tüm kesimleri kapsayıcı bir nitelikte olmadığı çok açık. Özellikle küçük esnafa ve hane halkına yönelik transferler kriz sonrasında esnafın nakit akışı krizi yaşamaması ve hane halkının talebi canlandırması açısından çok önemli olacak” ifadelerini kullandı

Enflasyon seçeneği
Üretime devam eden şirketlerin durumlarının ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Akıncı, “En önemlisi üreten şirketlerin başka bir ifadeyle batmaması gereken şirketlerin kurtarılması ve desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na önemli bir görev düştüğünü belirten Akıncı şöyle devam etti: “Elbette bunların sonucunda hazineden çok önemli bir para çıkacağını biliyoruz. T.C. Merkez Bankası’nın yedek akçesi, işsizlik sigortası ya da mega projelerin finansmanı için düşünülen varlık fonu bu bakımdan çok önemli. Ortaya çıkan paranın elbette uzun dönemde enflasyonist bir etkisi olacaktır ancak hiçbir şey yapılmadığı takdirde şirketlerin iflas ettiği ve zaten yüksek olan işsizliğin daha da artacağı bir dünyaya kıyasla nasıl düşüreceğimizi bildiğimiz enflasyonla karşılaşmak belki de daha iyi olacak".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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