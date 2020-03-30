Nefes borusuna yoğurt kaçan minik Ela, kurtarılamadı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, nefes borusuna yoğurt kaçan Suriyeli 1 yaşındaki Ela İbrahim, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Finike ilçesinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim ailesinin kızları Ela, yoğurt yerken aniden fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken Ela, ailesi tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak minik Ela, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ela İbrahim'in, nefes borusuna kaçan yoğurt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Babası İbrahim İbrahim tarafından morgdan alınan minik Ela'nın cenazesi, torağa verilmek üzere Finike'ye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-30 12:37:17



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