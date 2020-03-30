Antalya'da yürüyüş yollarına izin yok



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan ek önlemleri açıklamasının ardından yürüyüş yolları, sahil kenarları ve parklarda sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Lara bölgesinde kilometrelerce uzunluktaki yürüyüş ve bisiklet yollarında uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, spor yapan ve evcil hayvan gezdirenleri evlerine gönderiyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra park ve bahçelerde önlem aldı. Sahil kenarında spor ve yürüyüş yapan, banklarda oturan, bisiklete binen vatandaşları uyaran Antalya polisi, megafonlarla 'evinize gidin' çağrısı yaptı.

POLİS ROZETİNE ÇİÇEK TAKTI

Yunus timleri de yürüyüş ve koşu yollarında gerçekleşen uygulamada görev aldı. Bir yunus timinde görev yapan polis, göğsündeki rozetin arkasına rengarenk çiçekler takarak vatandaşları uyardı. Çiçekli polis memuru, göğsündeki çiçeklerle çevresine pozitif görüntü sergiledi.

Önceki günlere nazaran sokağa çıkmalarda gözle görülür azalma yaşanan Antalya'da, vatandaşlar uyarıları da dikkate alıyor. Polisin 'bu yolda yürüyüş yapamazsınız' sözleri üzerine vatandaşlar evlerine dönüyor. Sık sık yapılan uyarılara rağmen evcil hayvanlarını gezdirmek için dışarı çıkanlar da polis engeline takıldı. Bisikleti ve yanında köpeğiyle yürüyüş yoluna çıkan bir kadın, kadın polis tarafından uyarılarak evine gönderildi.

KÖPEK VE PAPAĞANLA GEZİNTİ

Antalya'da evlerinde köpek besleyen vatandaşlar, köpeklerinin gündelik ihtiyacı için sabah ve akşam evlerinin çevresinde yürüyüşe çıkıyor. Lara bölgesinde restoran işletmeciliği yapan ve 15 gündür iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen Talat Meşe, karantinaya her ayrıntısıyla uyduğunu belirtti. Köpeğinin gündelik ihtiyaçları olduğunu ve bunu karşılamak için de sabah ve akşam olmak üzere yarım saat sosyal mesafeyi koruyarak gezinti yaptığını anlatan Meşe, "Köpeğimle birlikte Fido isimli papağanım da bizimle dolaşıyor. İnsanlardan uzak, hava alıyoruz. Köpeğimin günlük ihtiyaçları var, bu nedenle dışarı çıkartıyorum. Fido'yu da yanımıza alıyoruz. İkisi bir süre çimlerin üzerinde oyun oynuyor, sonra evimize dönüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-03-30 13:44:40



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