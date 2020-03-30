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Alanya'da yasaklara uymayan 51 kişiye para cezası

DHA

Alanya'da yasaklara uymayan 51 kişiye para cezası


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mesire alanları ve sahili denetleyen jandarma ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan yasaklara uymayan 51 kişiye idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, koronavirüs salgınının bitimine kadar hafta sonları, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetleri yasaklandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hafta sonu sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında denetimler gerçekleştirirken, yasağa uymayan vatandaşları yakalayarak haklarında idari para cezası uyguladı. Denetimlerini sıkılaştıran jandarma, kurallara uymayarak Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde parti yapan 7 kişi, sahilde balık tutan 3 kişiyle sahilde yürüyüş yapan 4 kişiye ve bunların dışında Kestel Mahallesi ile Mahmutseydi Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan toplam 37 kişiye idari para cezası uyguladı. Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve kurallara uymayan bir işletmeyle ilgili de adli işlem başlatıldı. Jandarma, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-03-30 13:46:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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