Antalya’da fıkraları aratmayan dolandırıcılık 300 kilo ceviz ve 200 kilo zeytinyağın parasını alamadan dolandırılan pazarcıya, aynı ürünleri başka bir pazarda satmaya çalıştılar Pazarcı İsa Meral: "Numune cevizlere bakınca benim mallarım olduğunu anladım"

Antalya’da 300 kilo ceviz ve 200 kilo zeytinyağ dolandırıldığını ileri süren pazarcıya, başka bir pazarda kendi malları satılmaya çalışıldı. Neye uğradığını şaşıran pazarcı polise şikayetçi oldu, şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da fıkraları aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 28 Mart Cuma günü Muratpaşa halk pazarında ceviz ve zeytinyağ satan İsa Meral adlı Pazar esnafından B. Ç. adlı şahıs 200 kilo zeytinyağ ve 300 kilo ceviz alacağını söyleyerek Meral’in telefon numarasını aldı. Bir süre sonra pazarcıyı tekrar arayan B. Ç., araçlarıyla birlikte pazarcının dükkanına geleceğini ve yağ ile cevizleri oradan alacağını söyledi. İkili dükkanda buluşmasının ardından 7 bin 500 TL’ye anlaştıkları ürünleri B. Ç.’ye ait iki araca yükledi. İddiaya göre B. Ç. ‘parasını ofiste vereceğim’ diyerek Meral ile birlikte gittiği başka bir araçtan anahtar alma bahanesiyle indi. B. Ç, gözlerden kaybolurken pazarcı esnafı Meral dolandırıldığını anladı.

Bugün başka bir pazarda tezgah açan İsa Meral’in yanına Recep isminde bir şahıs gelerek, ‘200 kilo yağ, 300 kilo cevizim var, almak ister misin’ dedi. Şüphelenen Meral, ürünlerin olduğu kamyonette numunelik cevizlere bakınca, kendisine ait olduğunu anladı. Meral, polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis, 9 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli B. Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.



“Biz daha arabadan inmeden ortalıktan kayboldu”

Olayın şokunda olan Meral, “Cuma günü Muratpaşa pazarında tezgah açıyorum. B. Ç. 100 kilo yağ alacağını söyledi. ‘Telefonumu aldı ve ben sana haber vereceğim’ dedi. Akşam tekrar aradı yağ ve cevizleri benim dükkanımdan alacağını söyledi. İki araçla geldi. 200 kilo yağ ve 300 kilo cevizi aldı ve araca yükledi. ‘Benim ofis var şarampolde, parasını orada vereceğim” deyip bizim araca bindi ve malların olduğu araçları takip etmemizi söyledi. Üst geçidin orada durmamızı söyledi. ‘Dükkandan anahtarı alıp geleceğim’ dedi. Biz daha arabadan inmeden ortalıktan kayboldu. Telefonunu aradım ulaşamadım. Dolandırıldığımı anlayınca şikayetçi oldum.” dedi.



“Cevizlere bakınca benim olduğunu anladım”

Şahsın toplamda kendisinden 7 bin 500 liralık mal aldığını belirten Meral, “Bugün sabahleyin tezgah açmaya gelmiştim. Recep isimli bir şahıs gelip, 300 kilo ceviz, 200 kilo yağ olduğunu söyledi. Ben de direk arabanın içindeki numunelik cevize baktım ve benim cevizlerim olduğunu anladım. Kendisi de itiraz etmedi zaten. Daha sonra polisleri aradım.” diye konuştu.

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