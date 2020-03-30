Tütüncü şehit aileleri ile görüntülü konuştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehit aileleri ile cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşarak, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Tütüncü, “Bende sizin evladınızım. Neye ihtiyacınız olursa beni 24 saat arayabilirsiniz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korona virüs salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan hemşehrileriyle cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşuyor. Tütüncü, öncelikli olarak şehit aileleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla görüntülü konuşma gerçekleştirerek, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Şehit ailelerini de tek tek arayan Tütüncü, hal hatırlarını sorarak, sağlıkları için dışarıya çıkmamalarını istedi.

Tütüncü, “Sizler bizim her şeyimizsiniz. Her hangi bir ihtiyacınız olursa beni, 24 saat arayabilirsiniz. Bende sizlerin evladıyım. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Bu zor günlerimizde tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz" dedi.

Şehit aileleri de “Devletimizin yanındayız, kurallara uyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun, sizleri başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandılar.

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