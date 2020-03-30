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Yanlış ilaç vererek bebeğin yaralanmasına neden olan eczacı kalfasına para cezası

DHA

Yanlış ilaç vererek bebeğin yaralanmasına neden olan eczacı kalfasına para cezası


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da burun açıcı 100'lük izotonik sodyum klorür (tuzlu su) yerine mannitol vererek 14 aylık bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eczacı kalfası A.K., iyi hal indirimi uygulanarak 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Kütükçü Mahallesi'nde oturan Sevim Şahin, 21 Aralık 2018 tarihinde 14 aylık oğlunu doktora götürdü. Daha sonra evlerinin yakınlarındaki eczaneye giden Şahin, burun tıkanıklığı yaşayan oğlu için 100'lük izotonik sodyum klorür (tuzlu su) istedi. Ancak eczacı kalfası A.K., izotonik yerine, akut renal bozukluklarda, şok, travma, yanık olaylarında, transfüzyon sonucu oluşan kanamalarda ve cerrahi operasyonlardan sonra kullanılan mannitol çözeltisi verdi.
Sevim Şahin, ilacı oğlunun burnuna şırınga ile sıktıktan sonra çocuğunun burun çevresinde beyazlama meydana geldiğini öne sürerek, "Ben ilacı aldığımda dikkat etmemiştim. Ancak oğlumun burnu beyazladığında mannitol olduğunu gördüm. Hemen doktoru aradım. Acile götürmemi söyledi. Yatışını yaptılar. Üç gün hastanede tedavi gördü. Bu çözeltiyi dünyada ilk kez oğlum ağzından aldı. Oğlum tedavi gördükten sonra taburcu oldu" dedi.
Anne Sevim Şahin'in şikayetçi olduğu eczacı kalfası A.K. hakkında Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Eczacı kalfası A.K. mahkemedeki savunmasında iddiaları reddederek, "Ben şikayetçiye izotonik sodyum klorür verdim. Olay günü kendisi çok aceleci davranıyordu. Poşete koymama ve ilacı okutmama fırsat vermeden alıp çantasına koydu. 3-4 gün sonra gelerek tekrar izotonik sodyum klorür istedi. Ben ilacı vermek isterken yüksek sesle bağırarak kendisine yanlış ilaç verdiğimi iddia etti. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Tanık olarak dinlenen eczane sahibi E.T. ise sanığın yanında kalfa olarak çalıştığını belirterek, "Eczanemize mannitol girişi olmadığı için çıkışı da olmamıştır. Yanlış ilaç iddialarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.
Şahin'in avukatı Fatma Hande Amioğlu Gül ise tanık beyanını kabul etmediğini ifade ederek, "Tanık reçetesiz ilaç vermekten ceza almıştır. Kendisi de kabul etmektedir. Bu kaçamaklı ikrardır. Reçetesiz ilaç veren bir insan, kayıt dışı ilaç da verebilir. Mannitol sadece eczaneler tarafından hastanelere satılan ve sadece hastaneler tarafından kullanılan bir ilaçtır. Damar içi uygulamalar için kullanılır. Eczaneden vatandaşa verilmemesi gerekir. Kamera kayıtlarında da müvekkilime bu ilacın verildiği sabittir. Yavrusu yaralı bir annenin yalan söylediğini düşünmek, hiçbir vicdana sığmaz. Kaldı ki bir annenin hasta çocuğunu bırakıp da husumetli olmadığı bir eczane çalışanını suçlaması da beklenemez" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın 'taksirle yaralama' suçunu işlediğine kanaat getirerek 120 gün adli para cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, A.K.'yi 100 gün karşılığı olan 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı.
Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı anlaşılan sanık A.K. için mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-03-30 16:00:42

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