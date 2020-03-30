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Antalyaspor’da 'Yoga Günü'

İHA

Antalyaspor, telekonferans sistemiyle bugün yaptığı antrenmanda yoga çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalyaspor’da 'Yoga Günü'

Antalyaspor, telekonferans sistemiyle bugün yaptığı antrenmanda yoga çalışmaları gerçekleştirdi.
Antalyaspor, telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiği antrenmanlarına bugün de devam etti. Futbolcular, saat 16.00’da sisteme aynı anda bağlanarak bir araya geldi. Teknik Direktör Tamer Tuna denetimindeki bugünkü çalışmayı, antrenörlerden Dolu Arslan’ın eşi Yoga Eğitmeni Esra Çinsar Arslan yaptırdı. Oyuncular, Arslan’ın direktifleri doğrultusunda hareketleri yaparak günü tamamladı. Yaklaşık 1 saat süren ve alkışlar eşliğinde sona eren çalışmaya bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da katıldı.
FTA Antalyaspor, yarın bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve 1 Nisan Çarşamba günü telekonferans antrenmanına devam edecek.

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