Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)

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CENAZESİ ALINDI

Antalya'da, odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Emine G.'nin, Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

ANNESİNİ MARKETE GÖNDERMİŞ

Öte yandan üniversiteli Emine G.'nin, olay öncesi, annesini kahve ve muz alması için markete gönderdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-31 11:41:41



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