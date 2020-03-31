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Paşanın melekleri antrenmanı eve taşıdı Antrenmanlarına internet üzerinden devam ediyorlar.

İHA

Korona virüs salgını dolayısıyla Kadınlar Hentbol Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını süresiz ertelemesinin ardından Muratpaşa Belediyesi kadın hentbol takımı, antrenmanlarına internet üzerinden devam ediyor.

Paşanın melekleri antrenmanı eve taşıdı Antrenmanlarına internet üzerinden devam ediyorlar.

Korona virüs salgını dolayısıyla Kadınlar Hentbol Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını süresiz ertelemesinin ardından Muratpaşa Belediyesi kadın hentbol takımı, antrenmanlarına internet üzerinden devam ediyor.
Video konferansta bir araya gelen takım, antrenör Sertan Sarpaş yönetiminde salgın sonrasına sıkı hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Korona virüs salgını dolayısıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının süresiz ertelenmesinin ardından antrenmanlarını internete taşıdı. Antrenör Sarpaş’ın ev ortamına uygun olarak hazırladığı antrenman programında su şişeleri ağırlık, yastıklar atlama kutusu, salon sehpaları step tahtasına dönüştü. Video konferans üzerinden Sarpaş’ın belirlediği saatte bir araya gelen takım, ilk düdükle birlikte internet üzerinden yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana başlıyor. Program, sporcuların salgın dolayısıyla evde kaldıkları dönemde kas kaybetmemelerini amaçlarken antrenman sırasında oyuncular birbirleriyle konuşup moral de depoluyor.

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