(Görüntülü) Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)

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CENAZESİ ALINDI

Antalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Cenazenin, Döşemealtı ilçebsinde toprağa verileceği kaydedildi. Diğer yandan Emine G.'nin, olay öncesi annesini kahve ve muz almak için markete gönderdiği ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-31 11:52:14



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