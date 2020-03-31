Tekelioğlu Caddesi 10 günlüğüne kapanıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yağmur suyu çalışmaları kapsamında Tekelioğlu Caddesi güney aksının 19661997 sokakları arasında kalan kısmı (Terracity önü) 2 Nisan Perşembe gününden itibaren 10 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ulaşımını sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezinde devam eden yağmur suyu çalışmaları kapsamında 25.02.2020 Tarihli Ukome Genel Kurul kararına istinaden Tekelioğlu Caddesi güney aksının 1966 sokak ile 1997 sokakları arasında kalan kısmı (Terracity AVM önü) 2 Nisan Perşembe gününden itibaren 10 gün süre ile trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif yol olarak 196219561952/1 ve 1966 sokak güzergahlarını kullanarak ulaşım sağlayacakları bildirildi.

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