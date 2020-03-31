'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı

DHA

'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki D.M., telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan ve 'Adın cinayete karıştı' diyen dolandırıcıya, 250 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, eve gelerek altınları alan maskeli dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Eski Hisar Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan D.M.'yi dün saat 11.00 sıralarında telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadına, adının Manavgat'ta işlenen bir cinayete karıştığını, öldürülen kişinin altınlarının çalındığını söyledi. Ardından da evde altın olup olmadığını sordu. D.M.'nin altınları olduğunu öğrenen dolandırıcı, "Eve göndereceğim kişiye altınları teslim et" dedi. D.M. dolandırıcıya adresini verdiği altınları sakladığı diğer evine gitti.  Kısa süre sonra eve gelen yüzünde maske, başında kapüşon olan dolandırıcı, D.M.'nin verdiği aralarında 5'i bir yerde, Cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın ile çok sayıda bilezik bulunan 250 bin lira değerindeki altınları alıp, kaçtı. 
Akşam saatlerinde altınlarını sormak için savcı zannettiği dolandırıcıyı arayıp ulaşamayan D.M., dolandırıldığını anladı. D.M.'nin durumu anlattığı oğlu da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde maskeli ve kapüşonlu bir kişinin eve gelip, altınları aldıktan sonra koşarak kaçtığı görüldü. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
'ALTINLARI KENDİ ELİMLE TESLİM ETTİM' 
D.M., "Saat 11.00 sıralarında telefonum çaldı. Arayan kişi savcı olduğunu ve adımın Manavgat'ta işlenen bir cinayete karıştığını, kimliğimin orada bulunduğunu söyledi.Cinayeti işleyenlerin, öldürdükleri kişinin altınlarını alıp kaçtığını söyledi. Evimde altın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Evdeki altınlarla, çalınan altınları karşılaştıracaklarını söyledi. Eve gelecek kişiye altınları vermemi istedi. Altınların diğer evimde olduğunu söyledim. Saat 13.00 sıralarında diğer eve gittim. Bir süre sonra kapı çaldı. Gelen kişi daha önce söylenen parolayı söyledi. İçeri girdikten sonra masanın üzerindeki altınların cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Sonra da benden torba istedi. Altınları kendi elimle teslim ettim" dedi.
'TELEFONLA ULAŞAMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'
Altınların incelemeden sonra kendisine geri getirileceğinin söylendiğini aktaran D.M., "Bana incelemeyi yapacak kişinin gelmediğini söyledi. Ertesi gün saat 09.00 gibi incelemenin tamamlanacağını ve altınları geri getireceklerini söyledi. Daha sonra telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-03-31 16:45:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' ...
Cenazede sosyal mesafe uygulanmadı
YEREL HABERLER Cenazede sosyal mesafe uygulanmadı
Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza Polis uygulamasına takılan motosiklet sürücüsü 'Pes' dedirtti
YEREL HABERLER Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin ...
Antalya'daki pazarlarda tek/çift numara tezgah uygulamasına pazarcı esnafından destek "Yeter ki bu salgından kurtulalım "
YEREL HABERLER Antalya'daki pazarlarda tek/çift numara tezgah ...
"Kitap oku" çağrısı karşılık bulan Konyaaltı, sürprize hazırlanıyor
YEREL HABERLER "Kitap oku" çağrısı karşılık bulan Konyaaltı, ...
Alanya Belediyesi Korona virüs mücadelesinde planlı altyapı işlerini aksatmıyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Korona virüs mücadelesinde planlı ...
İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir
YEREL HABERLER İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir
(Görüntülü) Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden koronavirüs aşı çalışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akdeniz Üniversitesi'nde tütün ...
Antalya'da korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu 14 saatte 20 bin araç kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da korona virüs uygulamasında kilometrelerce ...
Tekelioğlu Caddesi 10 günlüğüne kapanıyor
YEREL HABERLER Tekelioğlu Caddesi 10 günlüğüne kapanıyor
Kemer’de hastanelere sahra çadırı kuruluyor
YEREL HABERLER Kemer’de hastanelere sahra çadırı kuruluyor
Antalya'da seralarda sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor 50 derece sıcakta 7/24 mesai yapıyor, paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar
YEREL HABERLER Antalya'da seralarda sebze üretimi hız kesmeden devam ...
Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden “Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
YEREL HABERLER Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden “Milli ...
Seyir halindeki TIR alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki TIR alev aldı
Başkan Uysal aşevini inceledi: "Kapasite 2 katına çıktı"
YEREL HABERLER Başkan Uysal aşevini inceledi: "Kapasite 2 katına ...
Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden koronavirüs aşı çalışması
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden ...
Kemer Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım paketi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım ...
65 yaş üstü bireylerin evine bakım ve temizlik hizmeti
YEREL HABERLER 65 yaş üstü bireylerin evine bakım ve temizlik ...
Antalya'da pazarcılara çift ve tek haneli tezgah uygulaması Tek ve çift haneli tezgahlar birer hafta çalışacak 12 yaşından küçük çocuklar pazarlara alınmayacak
YEREL HABERLER Antalya'da pazarcılara çift ve tek haneli tezgah ...
Alanya’da kumar baskını: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da kumar baskını: 17 gözaltı
Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı Ankara’dan Alanya’ya cam götürmekte olan tır, dorsesinin arka lastiğinin patlamasının ardından yanmaya başladı
YEREL HABERLER Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır ...
'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar 72 yaşındaki kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen diğer evindeki altınları kendi eliyle dolandırıcılara teslim etti
YEREL HABERLER 'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 ...
(Görüntülü) (ÖZEL) 'Altın kızlar' şampiyonalara çatıda hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) 'Altın kızlar' şampiyonalara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X