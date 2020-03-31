Hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında “Yaralama” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K. de Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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