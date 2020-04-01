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Turizm cennetinde 'virüs' sessizliği

DHA

Turizm cennetinde 'virüs' sessizliği


Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, her gün on binlerce turisti ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm destinasyonu Belek Turizm Merkezi'ndeki ultra lüks oteller, doğal güzelliğiyle bilinen sahiller, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da dört mevsimin her günü on binlerce turisti ağırlayan Serik ilçesindeki Belek, Kadriye, Boğazkent'teki ultra lüks oteller kapılarını kapattı. Belek Turizm Merkezi'nin bulunduğu Serik ilçesindeki 73 bin 605 yatak kapasitesine sahip 108 tesiste, tedbir amacıyla zorunlu çalışması gereken personelin dışında otellere girişçıkış yapılmıyor. Türkiye turizminin önemli destinasyonlarından Belek Turizm Merkezi'ndeki oteller ve kilometrelerce uzunluğundaki eşsiz güzelliğe sahip plajlar boş kaldı.
PLAJLARDAKİ EĞLENCE, YERİNİ DALGA SESİNE BIRAKTI
Müşterilerine kapılarını kapatan lüks otellerin ihtişamlı yapıları, dev havuzları, spor ve etkinlik alanları boş görünümüyle dikkati çekti. Normal günlerde turistlerin güneşlenip, denize girerek eğlenceli vakit geçirdiği sahillerde ise dalga sesleri hakim oldu. Plaj ve iskelelere girişin güvenlik şeridiyle kapatıldığı sahillerde, su sporları ve gezinti amacıyla kullanılan deniz araçları, eski günler yeniden başlayana kadar üzeri örtülerek kıyıya çekildi.
UMUTLU BEKLEYİŞ
Turizm merkezi Belek'in çarşısındaki dükkanlar ise tedbir amacıyla kepenk indirdi. Binlerce turistin gezip, alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar sessizliğiyle hayalet şehri anımsattı. Turizm merkezinde devasa otellerin, eşsiz güzelliğe sahip golf sahalarının ve teknolojik imkanlarla donatılı statlar gibi önemli spor merkezlerinin işletmecileri, yeniden turistleri ağırlayacağı günleri umutla bekliyor. Belek bölgesindeki National Golf Club genel müdürü Bekir Kara, Belek Turizm Merkezi'nin de yer aldığı Serik ilçesindeki otellerde geçen yıl nisan ayında yaklaşık 50 bini yerli, 154 bin turistin tatil yaptığını anımsattı.
GOLF SAHALARI KUŞLARA KALDI
Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle turizm merkezlerinde faaliyetlerin durdurulduğunu aktaran Kara, ülkelerin koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla uyguladığı uçuş yasakları nedeniyle nisan ayında otellerin kapalı olacağını kaydetti. Belek Turizm Merkezi'nde turistlerin bulunmaması ve otellerin kapalı olması nedeniyle alışılmamış sessizliğin hakim olduğunu söyleyen Kara, "Belek'te sessizlik hakim. Normal şartlarda nisan ayının ilk haftasında yüzde 60 doluluk yaşanırken bütün oteller, golf sahaları, spor tesisleri kapalı ve boş durumda. Geçen yıl nisan ayında bölgemizdeki tesislerde toplamda 154 bin turist konaklamıştı. Belek'te nisanda bu rakam sıfır olacak. Belek şu anda hiçbir zaman bizlerin hayal edemeyeceği günleri yaşıyor. Nisan ayında golf sahaları dünyaca ünlü golfçuları ağırlarken şimdi sahalar kuşlara kaldı. Bizler de otellerimizde çalışanlarımıza izin verdik. Sadece teknik ve güvenlik ekipleri otellerde çalışıyor. Belek'te hiç beklemediğimiz sessizlik var. Dünyada da birçok ülkede sokağa çıkma yasağı var, uçuşlar durdu. Bu nedenle bölgemize yurt dışından kimse gelemedi. Sahiller bomboş. Oteller dışında, dışarıdaki dükkanlar, turizm ile ilgilenen herkes şu anda bekleme pozisyonunda" diye konuştu.
'VİRÜS SONRASINDA TURİZMİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'
Koronavirüs salgınının ardından turizm hareketliliğinin yeniden başlayacağı günlerde krizi fırsata dönüştürmek gerektiğini vurgulayan Bekir Kara, şunları söyledi:
"Biz şu anda bu dönemi, turizm başladığında neleri daha doğru yapabileceğimizi düşünerek geçirmeliyiz. Belek bölgesinde 30 Euro'ya oda veren oteller var. İspanya gibi turizmde önemli ülkelerde 100 Euro'dan başlayan fiyatlar. Virüs sonrası talep başladığında fırsata dönüştürerek fiyat politikamızı yeniden belirlemeliyiz. Tur operatörleri yurt dışından gelen müşterilere, oda fiyatlarına yüzde 15 fark koyarak ücret belirlemeli. Turizm sektörü kendi içerisinde denetimi çok iyi yapmalı. Önümüzdeki dönemde bu virüs sonrası turizm açıldığı zaman farklı vizyonla giriş yapıp otellerimizi değerinde satıp herkes kazanması gerektiğini kazanmalı."
ÇARŞI 'HAYALET ŞEHRE' DÖNDÜ
Belek çarşısında 20 yıldır esnaflık yapan Ali Sekmen, normal zamanlarda çarşının alışveriş yapan, gezen turistlerle 24 saat hareketliliğe sahip olduğunu anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle turistin gelmemesiyle esnafın da tedbir amacıyla iş yerini kapattığını dile getiren Sekmen, dünyada koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesinden sonra çarşının eski günlerini yeniden yaşayacağına inandığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ
2020-04-01 08:34:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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