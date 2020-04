Döşemealtı Belediyesi, hızlı dezenfeksiyon sistemi kurdu

Döşemealtı Belediyesi, küresel salgın haline gelen korona virüs başta olmak üzere tüm salgın hastalıklara karşı hizmet binası girişine "Hızlı Dezenfeksiyon Sistemi" kurdu.

Belediye olarak halkın sağlığının her zaman ön planda tutulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Turgay Genç, “Rutin olarak yaptırdığımız hijyen çalışmalarına korona virüs vakasının ülkemizde de görülmesiyle birlikte önlemlerimizi büyük oranda arttırdık. Oluşturduğumuz kriz masamızla birlikte koronavirüsle mücadelede halkımızın sağlığı için gece gündüz tüm ekibimizle çalışmaktayız. İlk önce hemen kamu binaları, araçlarımız, parklarımız ve ünitelerimizi dezenfekte ederek çalışmaya başladık. Bölgemizde bulunan 400'e yakın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerini dezenfekte işlemine başladık. Bunun yanında onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketleri hazırladık. Onların dağıtımına başladık" dedi.



Çalışanların da sağlığı önemli

Belediye personelinin sağlığına da özen gösterdiklerini söyleyen Genç, "Belediyemizin girişine kurduğumuz hızlı dezenfekte sistemi sayesinde hem mesai arkadaşlarım hem de belediyemize gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte ediliyor. Bu sayede ayakkabı ve kıyafetlere de bulaşma şansı olan her türlü virüs yok edilmiş oluyor. Tehlikenin farkındayız ve bertaraf edebilmek için her türlü önlemimizi alıyoruz. Fakat vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını evde kalmalarını istiyoruz” dedi.

