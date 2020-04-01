(Görüntülü) Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı (ARŞİV)

Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı



ANTALYA'da, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (24), 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunup, dünyaya gelen 2 bebeği boğarak öldürdüğü iddia edilen Ekrem E. ile yaşananlara göz yuman eşi Cemile E.'ye verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta yaşayan 4 çocuk babası Ekrem E., zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Genç kız, 2008 yılında inşaatlarda boyacılık yapan babasından hamile kaldı. Bu bebeği düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yıllarında doğan biri erkek 2 bebeği ise anne-baba tarafından tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. Baba Ekrem E. tutuklanırken, tüm yaşananlardan haberdar olan anne Cemile E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile 13 yaşındaki kız kardeşi A.E. ve 10 yaşındaki erkek kardeşi A.E., devlet korumasına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDI

Ekrem E. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, Cemile E. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift hakkında daha sonra da aynı mahkemede, 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde, Ekrem E.'nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeğin, bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile E.'nin de 14 Eylül 2014 tarihinde eşinin cinsel saldırısı sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu anlatıldı. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İkinci davayla birlikte anne Cemile E. hakkında yakalama kararı verildi. Bu süreçte alınan sağlık raporlarında da H.E.'nin ruh sağlığının, bozulduğu bildirildi.

CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS

5. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık Ekrem E. 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme Cemile E.'yi ise beraat ettirdi.

BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Ekrem E. ve Cemile E.'nin 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem E'ye 15 yıl, Cemile E.'ye 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile savcı, kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların teşebbüs suçundan değil, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğini bildirerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Yeniden görülen davada Cumhuriyet savcısı Mustafa Şeran, verdiği mütalaasında, H.E.'nin, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem E.'nin bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile E.'ye 'çocuğu bir yere attım' dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şunları ifade etti:

?Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem E. evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile E.'nin çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem E.'ye durumu anlattığı, Ekrem E.'nin de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme de Ekrem-Cemile E. çiftini 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı.

YARGITAY OYBİRLİĞİ İLE CEZAYI ONADI

Kararı yeniden inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ekrem E. ile eşi Cemile E.'nin 'nitelikli şekilde kasten öldürme suçu'nun sabit olduğu, suçun niteliği nedeniyle cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığından dolayı sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını oybirliği ile onadı.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-04-01 14:05:00



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