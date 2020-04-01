(Görüntülü) Antalyalı emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli öğretmen Ömer Özdemir (63), koronavirüsle mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanları için apartını açtı.

Serik Merkez Mahallesi'nde apartı bulunan emekli öğretmen Ömer Özdemir, koronavirüsle mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için harekete geçti. Hastanenin karşısında 3 katlı apartını sağlık çalışanları için açan Ömer Özdemir, eşinin de emekli hemşire olduğunu söyledi.

Ömer Özdemir, "3 katlı 10 daireden oluşan apartımı bu önemli günde doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla ücretsiz olarak tahsis ediyorum. Burayı Sağlık Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız talep etmeleri halinde kullanabilir. Dünyayı sarsan kötü bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanlarımız çok özverili çalışıyor. Ben Türkiye'nin kurtuluşunda eğitimciler, sağlık çalışanlarının, askerlerimize yardım talep edildiği takdirde her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-04-01 15:23:28



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