Burdur'da ana caddelerde park ve duraklama yasaklandı

Burdur Valililği tarafından alınan kararla il merkezinde yoğunluğun yaşandığı bazı ana caddelere park ve duraklama yasağı getirildi.

Özelikle ana caddelerdeki araç ve insan hareketliliğinin en az seviyeye indirilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda yoğunluğun en fazla yaşandığı Gazi, Atatürk, Cumhuriyet ve Kışla Caddelerinde park ve duraklama yasağı uygulanmaya başlandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada " İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden yoğunluğun önüne geçilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması en hassas konulardan biri olarak değerlendirdiğimizde, bu kararla birlikte Ana Caddelerde vatandaşlarımızın oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilmiş oldu." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.