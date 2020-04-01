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Antalyaspor’da çalışmalar telekonferansla sürüyor

İHA

Fraport TAV Antalyaspor, telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiği antrenmanlarına bugün de devam etti.

Antalyaspor’da çalışmalar telekonferansla sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiği antrenmanlarına bugün de devam etti.
Futbolcular saat 16.00’da sisteme aynı anda bağlanarak bir araya geldi. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen bugünkü çalışma yaklaşık 45 dakika sürdü. Antalya’da bulunan futbolcuların yanı sıra şehir dışındaki futbolcular ve Brezilya’da bulunan Charles Silva antrenmana evlerinden katıldı. Çalışmaya bazı futbolcuların çocukları da renk kattı.
FTA Antalyaspor, yarın bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve 3 Nisan Cuma günü telekonferans antrenmanına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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